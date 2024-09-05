В Ірландії створять спецкомісію для розслідувань випадків сексуального насильства у релігійних школах

Уряд Ірландії створить спеціальну комісію, яка буде займатиметься розслідування випадків сексуального насилля у школах, якими керують католицькі релігійні ордени – це рішення було прийнято після оприлюднення відповідного звіту.

Про це повідомило видання Euronews, таке рішення прийнято після оприлюднення відповідного звіту, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, урядове розслідування виявило майже 2400 випадків сексуального насильства у сотнях шкіл, якими керують релігійні ордени по всій Ірландії.

Розслідування виявило, що в період з 1927 по 2013 рік у 308 школах по всій країні були 884 ймовірні ґвалтівники, а понад половина людей, звинувачених у насильстві, вже померли.

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Більшість заяв надійшла від 42 органів, які раніше керували або продовжують керувати школами, у 17 спеціальних школах зареєстрували 590 заяв щодо 190 ймовірних ґвалтівників. Під час розслідування опитано отримано письмові заяви від 149 постраждалих, більшість з яких – від чоловіків 50-60 років.

Опитані розповіли, що "їх розбещували, роздягали та накачували наркотиками", все відбувалося в атмосфері страху та мовчання. Це насильство призвело до проблем із психічним здоров’ям у жертв та виникнення наркотичної залежності.

Міністерка освіти Ірландії Норма Фолі назвала звіт "жахливим документом, що містить деякі з найжахливіших фактів сексуального насильства".

Як нагадали журналісти, уряд Ірландії розпочав розслідування у 2022 році після виходу фільму радіомовника RTÉ, в якому йшлося про випадки сексуального насильства у школі Blackrock College, жертвами якого, як стверджується, стали 57 людей.

Йшлося про звинувачення у зловживаннях з боку священиків та релігійних організацій, що відносяться переважно до католицької церкви, а також щодо єзуїтів, отців-кармелітів, християнських братів, сестер милосердя та місіонерів Найсвятішого Серця.

У травні повідомлялося, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню створить спеціальну робочу групу для кращого захисту жертв сексуального насильства в армії та покарання винних.