В Ирландии создадут спецкомиссию для расследований случаев сексуального насилия в религиозных школах

Правительство Ирландии создаст специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием случаев сексуального насилия в школах, которыми руководят католические религиозные ордена – это решение было принято после обнародования соответствующего отчёта.

Об этом сообщило издание Euronews, передаёт "Европейская правда".

Правительственное расследование выявило почти 2400 случаев сексуального насилия в сотнях школ, которыми руководят религиозные ордена по всей Ирландии.

Расследование показало, что в период с 1927 по 2013 год в 308 школах по всей стране были 884 вероятных насильника, а более половины людей, обвиняемых в насилии, уже умерли.

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Большинство заявлений поступило от 42 органов, которые ранее руководили или продолжают руководить школами, в 17 специальных школах зарегистрировали 590 заявлений в отношении 190 предполагаемых насильников. В ходе расследования опрошено получены письменные заявления от 149 пострадавших, большинство из которых – от мужчин 50-60 лет.

Опрошенные рассказали, что "их развращали, раздевали и накачивали наркотиками", все происходило в атмосфере страха и молчания. Это насилие привело к проблемам с психическим здоровьем у жертв и возникновению наркотической зависимости.

Министр образования Ирландии Норма Фоли назвала отчет "ужасным документом, содержащим некоторые из самых ужасающих фактов сексуального насилия".

Правительство Ирландии начало расследование в 2022 году после выхода фильма радиовещателя RTÉ, в котором говорилось о случаях сексуального насилия в школе Blackrock College, жертвами которого, как утверждается, стали 57 человек.

Речь шла об обвинениях в злоупотреблениях со стороны священников и религиозных организаций, относящихся преимущественно к католической церкви, а также в отношении иезуитов, отцов-кармелитов, христианских братьев, сестер милосердия и миссионеров Святейшего Сердца.

В мае сообщалось, что министр обороны Франции Себастьен Лекорню создаст специальную рабочую группу для лучшей защиты жертв сексуального насилия в армии и наказания виновных.

А в апреле Испания одобрила план, направленный на возмещение и экономическую компенсацию жертвам сексуального насилия, совершенного представителями католической церкви.