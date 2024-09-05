В ОП кажуть, що Британія та США погодились на санкції проти керівника "Росатому"

Велика Британія та Сполучені Штати погодилися запровадити санкції проти керівника "Росатому" Алєксєя Ліхачова.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає "Європейська правда".

"Деякі країни, зокрема Велика Британія і США, санкціонували декого з ключових керівників "Росатому", а саме керівника правління Ліхачова", – розповів Власюк.

Уповноважений з питань санкційної політики акцентував, що такого кроку замало й Україна працюватиме у цьому напрямку далі.

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Зокрема це стосується площини постачання російського ядерного пального. За словами Власюка, Конгрес США вже прийняв для себе, що поступово США будуть скорочувати його поставки.

"З іншими країнами також спілкуємося на цю тему. Гадаю, що у Європарламенті є суттєвий запит на зменшення енергозалежності ЄС від російського ядерного палива, хоча б поступово", – зауважив він.

Власюк додав, що рух наразі є, однак "не все так швидко, як хочеться".

"Росатом", як відомо, поки не потрапив під європейські санкції, попри його безпосередню роль в окупації Росією Запорізької АЕС – через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від нього.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила останній, 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачали санкції проти російського газу.

Неофіційно повідомляли, що у Євросоюзі обговорюють заборону на імпорт риби з Росії.

У серпні повідомлялося, що "Росатом" завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи російському бюджету, відтак і фінансування війни проти України.

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