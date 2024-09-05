В ОП говорят, что Великобритания и США согласились на санкции против руководителя "Росатома"

Великобритания и Соединенные Штаты согласились ввести санкции против руководителя "Росатома" Алексея Лихачева.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает "Европейская правда".

"Некоторые страны, в частности Великобритания и США, санкционировали некоторых из ключевых руководителей "Росатома", а именно руководителя правления Лихачева", – рассказал Власюк.

Уполномоченный по вопросам санкционной политики акцентировал, что такого шага мало и Украина будет работать в этом направлении дальше.

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В частности это касается плоскости поставок российского ядерного топлива. По словам Власюка, Конгресс США уже принял для себя, что постепенно США будут сокращать его поставки.

"С другими странами также общаемся на эту тему. Думаю, что в Европарламенте есть существенный запрос на уменьшение энергозависимости ЕС от российского ядерного топлива, хотя бы постепенно", – отметил он.

Власюк добавил, что движение пока есть, однако "не все так гладко, как хочется".

"Росатом", как известно, пока не попал под европейские санкции, несмотря на его непосредственную роль в оккупации Россией Запорожской АЭС – из-за того, что атомная энергетика многих стран остается зависимой от него.

Напомним, в конце июня Совет ЕС принял последний, 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривали санкции против российского газа.

Неофициально сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают запрет на импорт рыбы из России.

В августе сообщалось, что "Росатом" благодаря дочерней компании в Нидерландах постоянно обеспечивает дополнительные доходы российскому бюджету, а значит и финансирование войны против Украины.

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