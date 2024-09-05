ЗМІ: Макрон розглядає на прем’єра кандидатуру експереговірника ЄС щодо Brexit

Президент Франції Емманюель Макрон, який ще не призначив прем'єр-міністра через два місяці після дострокових виборів, розглядає питання про те, чи буде Мішель Барньє, колишній переговірник Європейського Союзу щодо Brexit, життєздатним варіантом.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters від джерела.

73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку в 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

Джерело, близьке до Барньє, повідомило Reuters, що були контакти з командою президента, не додаючи деталей.

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Протягом останніх тижнів Макрон розглядав низку потенційних прем'єр-міністрів, жоден з яких не отримав достатньої підтримки, щоб гарантувати стабільний уряд, і немає жодних гарантій, що ситуація буде іншою для Барньє або для союзника Макрона Франсуа Байру, якого французькі ЗМІ також розглядають як можливого кандидата.

Але принаймні ультраправе "Національне об'єднання" (RN), чия партія є однією з найбільших у парламенті після дострокових липневих виборів, дало зрозуміти, що не буде негайно висловлювати вотум недовіри Барньє або Байру, якщо вони виконають певні умови.

Барньє є переконаним проєвропейцем і кар'єрним, поміркованим політиком.

Депутат Лоран Якобеллі від "Національного об'єднання" заявив, що умовою було те, що потенційний прем’єр погодиться на розпуск парламенту якнайшвидше – тобто на початку липня наступного року.

"RN хоче прем'єр-міністра, який налаштований на якнайшвидший розпуск парламенту і встановлення пропорційного представництва (на парламентських виборах)", – сказав Якобеллі в інтерв'ю телеканалу TF1.

Втім, "Національне об'єднання" не в особливому захваті від Барньє.

"Вони дістають з нафталіну тих, хто керував Францією протягом 40 років", – сказав Якобеллі.

Як відомо, Емманюель Макрон відмовився призначати прем’єркою кандидатку від лівого блоку, який переміг на виборах, та почав консультації з політсилами перед своїм рішенням про нового прем’єр-міністра. З боку лівих наростають звинувачення на адресу президента.

ЗМІ повідомляли, що основними фаворитами на прем’єрську посаду були колишній прем’єр-соціаліст, ексглава МВС Бернар Казньов та правоцентрист, багаторазовий член уряду Ксав’є Бертран, з яким президент спілкувався у понеділок.

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