СМИ: Макрон рассматривает на премьера кандидатуру экс-переговорщика ЕС по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который еще не назначил премьер-министра через два месяца после досрочных выборов, рассматривает вопрос о том, будет ли Мишель Барнье, бывший переговорщик Европейского Союза по Brexit, жизнеспособным вариантом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters от источника.

73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в различных французских правительствах, а также был комиссаром ЕС.

Источник, близкий к Барнье, сообщил Reuters, что были контакты с командой президента, не добавляя деталей.

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В течение последних недель Макрон рассматривал ряд потенциальных премьер-министров, ни один из которых не получил достаточной поддержки, чтобы гарантировать стабильное правительство, и нет никаких гарантий, что ситуация будет другой для Барнье или для союзника Макрона Франсуа Байру, которого французские СМИ также рассматривают как возможного кандидата.

Но по крайней мере ультраправое "Национальное объединение" (RN), чья партия является одной из крупнейших в парламенте после досрочных июльских выборов, дало понять, что не будет немедленно выражать вотум недоверия Барнье или Байру, если они выполнят определенные условия.

Барнье является убежденным проевропейцем и карьерным, умеренным политиком.

Депутат Лоран Якобелли от "Национального объединения" заявил, что условием было то, что потенциальный премьер согласится на роспуск парламента как можно быстрее – то есть в начале июля следующего года.

"RN хочет премьер-министра, который настроен на скорейший роспуск парламента и установление пропорционального представительства (на парламентских выборах)", – сказал Якобелли в интервью телеканалу TF1.

Впрочем, "Национальное объединение" не в особом восторге от Барнье.

"Они достают из нафталина тех, кто руководил Францией в течение 40 лет", – сказал Якобелли.

Как известно, Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидатку от левого блока, который победил на выборах, и начал консультации с политсилами перед своим решением о новом премьер-министре. Со стороны левых нарастают обвинения в адрес президента.

СМИ сообщали, что основными фаворитами на премьерский пост были бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казньов и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

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