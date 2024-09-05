ЄСПЛ задовольнив позов журналіста-розслідувача проти Грузії і Азербайджану 

Європейський суд з прав людини задовольнив позов азербайджанського журналіста-розслідувача Афгана Мухтарли у зв’язку з його викраденням у Грузії та передачею Азербайджану, та зобов’язав держави сплатити йому компенсацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про рішення ЄСПЛ оголосили 5 вересня.

Позов подав азербайджанський журналіст Афган Мухтарли у зв’язку з подією 2017 року, коли його викрали під час перебування у Тбілісі і передали Азербайджану.

Мухтарли як фрілансер співпрацював з кількома медіа в Азербайджані та публікував критичні до влади матеріали. У 2015 році він разом з родиною попросив про політичний притулок у Грузії та продовжив журналістську роботу, зосередившись на темі топ-корупції в Азербайджані.

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29 травня 2017 року увечері під час повернення додому Мухтарли зупинили люди у формі нібито кримінальної поліції Грузії, примусили його сісти в авто, скували наручниками та побили. Після першого відрізку шляху йому зав’язали очі і потім двічі пересаджували в інші авто, останнє з них перетнуло кордон з Азербайджаном.

Журналісту розв’язали очі вже у відділку в Азербайджані, де йому заявили, що він "незаконно перетнув кордон" і в нього виявлено 10 тисяч євро, які вочевидь підкинули. Також у нього вилучили телефон і банківські картки.

Історія спровокувала протести у Грузії. В Азербайджані Мухтарли засудили до 6 років ув’язнення за незаконний перетин кордону і контрабанду коштів, але за рішенням суду звільнили раніше визначеного терміну.

У Грузії заявили що скарги Мухтарли "не підкріплені доказами".

ЄСПЛ вирішив, що позов за фактами викрадення, неналежного поводження і незаконної передачі позивача Азербайджану є прийнятним та встановив порушення Грузією ст. 3 і 5 ЄКПЛ щодо незабезпечення ефективного розслідування.

Також Суд визнав порушення Азербайджаном статті 5, параграфів 1 і 3 Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 8.

ЄСПЛ зобов’язав Тбілісі й Баку сплатити журналісту сукупно 21500 євро за моральні збитки та супутні витрати протягом трьох місяців після оголошення фінального рішення.

Нагадаємо, нещодавно російськомовні Латвії програли у ЄСПЛ справу щодо мови освіти в дошкільних закладах.