ЕСПЧ удовлетворил иск журналиста-расследователя против Грузии и Азербайджана

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы в связи с его похищением в Грузии и передачей Азербайджану, и обязал государства выплатить ему компенсацию.

Как сообщает "Европейская правда", о решении ЕСПЧ объявили 5 сентября.

Иск подал азербайджанский журналист Афган Мухтарлы в связи с событием 2017 года, когда его похитили во время пребывания в Тбилиси и передали Азербайджану.

Мухтарлы как фрилансер сотрудничал с несколькими медиа в Азербайджане и публиковал критические к власти материалы. В 2015 году он вместе с семьей попросил о политическом убежище в Грузии и продолжил журналистскую работу, сосредоточившись на теме топ-коррупции в Азербайджане.

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29 мая 2017 года вечером во время возвращения домой Мухтарлы остановили люди в форме якобы криминальной полиции Грузии, заставили его сесть в авто, сковали наручниками и избили. После первого отрезка пути ему завязали глаза и затем дважды пересаживали в другие авто, последнее из них пересекло границу с Азербайджаном.

Журналисту развязали глаза уже в отделении в Азербайджане, где ему заявили, что он "незаконно пересек границу" и у него обнаружены 10 тысяч евро, которые вероятно подбросили. Также у него изъяли телефон и банковские карты.

История спровоцировала протесты в Грузии. В Азербайджане Мухтарлы приговорили к 6 годам заключения за незаконное пересечение границы и контрабанду средств, но по решению суда освободили раньше положенного срока.

В Грузии заявили что жалобы Мухтарлы "не подкреплены доказательствами".

ЕСПЧ решил, что иск по фактам похищения, ненадлежащего обращения и незаконной передачи истца Азербайджану является приемлемым и установил нарушение Грузией ст. 3 и 5 ЕКПЧ относительно необеспечения эффективного расследования.

Также Суд признал нарушение Азербайджаном статьи 5, параграфов 1 и 3 Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 8.

ЕСПЧ обязал Тбилиси и Баку выплатить журналисту совокупно 21500 евро за моральный ущерб и сопутствующие расходы в течение трех месяцев после объявления финального решения.

Напомним, недавно русскоязычные Латвии проиграли в ЕСПЧ дело о языке образования в дошкольных учреждениях.