Партія Ле Пен не братиме участі в новому уряді Франції

Фактична лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що її політсила не братиме участі в майбутньому уряді нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Її слова наводить телеканал LCI, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ле Пен, Барньє відповідає щонайменше одному критерію, який її партія висувала до прем’єра Франції – "з повагою ставиться до різних політичних сил і здатен працювати з "Національним об'єднанням".

"Національне об'єднання" не братиме участі в жодному уряді. Пан Барньє не є однією з наших креатур", – констатувала політикиня у відповідь на питання, чи буде партія брати участь в уряді нового прем’єра.

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Вона також додала, що президент Емманюель Макрон не консультувався з її партією стосовно призначення саме Барньє.

Michel Barnier Premier ministre : il "semble répondre au (...) critère que nous avions réclamé càd un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques (...) Nous attendrons le discours de politique générale (...) Le RN ne participera pas à un gvt", Marine Le Pen pic.twitter.com/Xuq4j6LfN5 – LCI (@LCI) September 5, 2024

У четвер, 5 вересня, Макрон оголосив про призначення новим прем'єром консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit. Це призначення стало несподіванкою: досі у ЗМІ фігурували інші імена можливих прем'єрів.

Ультраправі вже заявили, що "беруть до відома" призначення Барньє, а лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон розкритикував цей крок Макрона, заявивши про "вкрадені вибори".

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