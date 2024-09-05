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Партія Ле Пен не братиме участі в новому уряді Франції

Новини — Четвер, 5 вересня 2024, 15:53 — Олег Павлюк

Фактична лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що її політсила не братиме участі в майбутньому уряді нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Її слова наводить телеканал LCI, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ле Пен, Барньє відповідає щонайменше одному критерію, який її партія висувала до прем’єра Франції – "з повагою ставиться до різних політичних сил і здатен працювати з "Національним об'єднанням".

"Національне об'єднання" не братиме участі в жодному уряді. Пан Барньє не є однією з наших креатур", – констатувала політикиня у відповідь на питання, чи буде партія брати участь в уряді нового прем’єра.

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Вона також додала, що президент Емманюель Макрон не консультувався з її партією стосовно призначення саме Барньє.

У четвер, 5 вересня, Макрон оголосив про призначення новим прем'єром консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit. Це призначення стало несподіванкою: досі у ЗМІ фігурували інші імена можливих прем'єрів.

Ультраправі вже заявили, що "беруть до відома" призначення Барньє, а лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон розкритикував цей крок Макрона, заявивши про "вкрадені вибори".

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Франція
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