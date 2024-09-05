Партия Ле Пен не будет участвовать в новом правительстве Франции

Фактический лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее политсила не будет участвовать в будущем правительстве нового премьер-министра Мишеля Барнье.

Ее слова приводит телеканал LCI, сообщает "Европейская правда".

По словам Ле Пен, Барнье соответствует как минимум одному критерию, который ее партия выдвигала к премьеру Франции – "с уважением относится к различным политическим силам и способен работать с „Национальным объединением".

"Национальное объединение" не будет участвовать ни в одном правительстве. Господин Барнье не является одной из наших креатур", – констатировала политик в ответ на вопрос, будет ли партия участвовать в правительстве нового премьера.

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Она также добавила, что президент Эмманюэль Макрон не консультировался с ее партией относительно назначения именно Барнье.

Michel Barnier Premier ministre : il "semble répondre au (...) critère que nous avions réclamé càd un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques (...) Nous attendrons le discours de politique générale (...) Le RN ne participera pas à un gvt", Marine Le Pen pic.twitter.com/Xuq4j6LfN5 – LCI (@LCI) September 5, 2024

В четверг, 5 сентября, Макрон объявил о назначении новым премьером консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit. Это назначение стало неожиданностью: до сих пор в СМИ фигурировали другие имена возможных премьеров.

Ультраправые уже заявили, что "принимают к сведению" назначение Барнье, а лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон раскритиковал этот шаг Макрона, заявив об "украденных выборах".

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