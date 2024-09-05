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Партия Ле Пен не будет участвовать в новом правительстве Франции

Новости — Четверг, 5 сентября 2024, 15:53 — Олег Павлюк

Фактический лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее политсила не будет участвовать в будущем правительстве нового премьер-министра Мишеля Барнье.

Ее слова приводит телеканал LCI, сообщает "Европейская правда".

По словам Ле Пен, Барнье соответствует как минимум одному критерию, который ее партия выдвигала к премьеру Франции – "с уважением относится к различным политическим силам и способен работать с „Национальным объединением".

"Национальное объединение" не будет участвовать ни в одном правительстве. Господин Барнье не является одной из наших креатур", – констатировала политик в ответ на вопрос, будет ли партия участвовать в правительстве нового премьера.

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Она также добавила, что президент Эмманюэль Макрон не консультировался с ее партией относительно назначения именно Барнье.

В четверг, 5 сентября, Макрон объявил о назначении новым премьером консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit. Это назначение стало неожиданностью: до сих пор в СМИ фигурировали другие имена возможных премьеров.

Ультраправые уже заявили, что "принимают к сведению" назначение Барнье, а лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон раскритиковал этот шаг Макрона, заявив об "украденных выборах".

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Франция
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