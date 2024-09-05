Нацбанк Угорщини скасував важливу конференцію на тлі бойкоту головування країн в ЄС

Національний банк Угорщини скасував конференцію високого рівня, яка мала відбутись у середині вересня, на тлі бойкоту державами – членами Європейського Союзу заходів у межах угорського головування.

Про це речник установи Ласло Сентеш повідомив у коментарі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Угорський центробанк запланував на 15 вересня урочисте прийняття із запрошенням голів центробанків Австрії, Німеччини, Хорватії та Словенії, після якого мала відбутись конференція за участю президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Цей захід мав відбутись після неформальної зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків у Будапешті 13-14 вересня – подібні заходи відбуваються у столицях країн, що головують у Раді ЄС.

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За словами Сентеша, конференцію угорського Нацбанку скасували, але причин цього кроку він не пояснив. Захід, імовірно, відбудеться вже в січні 2025 року – тобто після завершення головування Угорщини.

Як зазначає Bloomberg, неформальну зустріч міністрів фінансів і глав центробанків в угорській столиці вирішили проігнорувати керівники відомств низки держав, відправивши замість себе представників нижчого рівня.

Аналогічні кроки стосуються й інших заходів угорського головування, що стало відповіддю низки країн Євросоюзу на неузгоджені дипломатичні вояжі прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Цей же бойкот, за інформацією ЗМІ, може торкнутись і ключового заходу в Будапешті – неформального саміту Євросоюзу на початку листопада.

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