Нацбанк Венгрии отменил важную конференцию на фоне бойкота председательства стран в ЕС

Национальный банк Венгрии отменил конференцию высокого уровня, которая должна была состояться в середине сентября, на фоне бойкота государствами – членами Европейского Союза мероприятий в рамках венгерского председательства.

Об этом представитель учреждения Ласло Сентеш сообщил в комментарии Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Венгерский центробанк запланировал на 15 сентября торжественный прием с приглашением глав центробанков Австрии, Германии, Хорватии и Словении, после которого должна была состояться конференция с участием президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Это мероприятие должно было состояться после неформальной встречи министров финансов и руководителей центробанков в Будапеште 13-14 сентября – подобные мероприятия проходят в столицах стран, председательствующих в Совете ЕС.

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По словам Сентеша, конференцию венгерского Нацбанка отменили, но причин этого шага он не объяснил. Мероприятие, вероятно, состоится уже в январе 2025 года – то есть после завершения председательства Венгрии.

Как отмечает Bloomberg, неформальную встречу министров финансов и глав центробанков в венгерской столице решили проигнорировать руководители ведомств ряда государств, отправив вместо себя представителей более низкого уровня.

Аналогичные шаги касаются и других мероприятий венгерского председательства, что стало ответом ряда стран Евросоюза на несогласованные дипломатические вояжи премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Этот же бойкот, по информации СМИ, может коснуться и ключевого мероприятия в Будапеште – неформального саммита Евросоюза в начале ноября.

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