Прем'єра Іспанії критикують через призначення соратника головою центробанку

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зітнувся із жорсткою критикою з боку опозиції через призначення свого близького союзника головою центрального банку країни.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Призначення в середу головою центрального банку Іспанії Хосе Луїса Ескріви, який наразі обіймає посаду міністра цифрової трансформації в уряді Санчеса, в опозиції називають підривом незалежності інституції.

"Там, де Санчес одноосібно ухвалив рішення, виникає новий колоніальний інститут. Ви не можете перейти від міністерства до керівництва Банком Іспанії", – зазначив лідер опозиційної консервативної "Народної партії" Альберто Нуньєс Фейхоо.

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Хоча уряд може призначати голову центрального банку та його заступника, в Іспанії існує негласне правило, що це має відбуватися в консенсусі з головною опозиційною партією.

У минулому уряд призначав голову центрального банку, а опозиція обирала його заступника, причому обидва кандидати, як правило, були провідними економістами або технократами, а не політиками.

Своєю чергою прем’єр Санчес став на захист кандидатури Ескріви.

"Хосе Луїс Ескріва – один з найкращих економістів, яких має ця країна, він є одним з найкращих експертів з монетарної політики", – наводить слова Санчеса Reuters.

Міністр економіки Карлос Куерпо раніше заявив парламентському комітету, що прозора структура банку захищає його від втручання уряду.

Він високо оцінив досвід Ескріви як першого керівника Незалежного органу з питань фіскальної відповідальності Іспанії, який він очолював з 2014 по 2020 рік, коли став міністром, а також як керівника департаменту монетарної політики ЄЦБ у 1999-2004 роках.

Нещодавно Санчес викликав невдоволення опозиції, коли під час офіційного візиту до Мавританії назвав контрольовану міграцію необхідною умовою економічного зростання його країни та ЄС.

Його також критикували через ситуацію із приїздом екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який прибув до Барселони, але згодом зник з поля зору поліції.