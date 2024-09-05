Премьера Испании критикуют из-за назначения соратника главой центробанка

Премьер-министр Испании Педро Санчес столкнулся с жесткой критикой со стороны оппозиции из-за назначения своего близкого союзника главой центрального банка страны.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Назначение в среду председателем центрального банка Испании Хосе Луиса Эскривы, который сейчас занимает должность министра цифровой трансформации в правительстве Санчеса, в оппозиции называют подрывом независимости института.

"Там, где Санчес единолично принял решение, возникает новый колониальный институт. Вы не можете перейти от министерства к руководству Банком Испании", – отметил лидер оппозиционной консервативной „Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо.

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Хотя правительство может назначать главу центрального банка и его заместителя, в Испании существует негласное правило, что это должно происходить в консенсусе с главной оппозиционной партией.

В прошлом правительство назначало главу центрального банка, а оппозиция выбирала его заместителя, причем оба кандидата, как правило, были ведущими экономистами или технократами, а не политиками.

В свою очередь премьер Санчес встал на защиту кандидатуры Эскривы.

"Хосе Луис Эскрива – один из лучших экономистов, которых имеет эта страна, он является одним из лучших экспертов по монетарной политике", – приводит слова Санчеса Reuters.

Министр экономики Карлос Куэрпо ранее заявил парламентскому комитету, что прозрачная структура банка защищает его от вмешательства правительства.

Он высоко оценил опыт Эскривы как первого руководителя Независимого органа по вопросам фискальной ответственности Испании, который он возглавлял с 2014 по 2020 год, когда стал министром, а также как руководителя департамента монетарной политики ЕЦБ в 1999-2004 годах.

Недавно Санчес вызвал недовольство оппозиции, когда во время официального визита в Мавританию назвал контролируемую миграцию необходимым условием экономического роста его страны и ЕС.

Его также критиковали из-за ситуации с приездом экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который прибыл в Барселону, но впоследствии исчез из поля зрения полиции.