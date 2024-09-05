Боррель подякував Кулебі за роботу, а Кулеба похвалив Борреля за "сміливе лідерство"

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у четвер, 5 вересня, поговорив телефоном із Дмитром Кулебою, якого звільнили з посади міністра закордонних справ України.

Про це, як пише "Європейська правда", обоє повідомили у X (Twitter).

Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою "подякував йому за його роботу".

"З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли", – констатував він.

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Уже колишній голова МЗС подякував топдипломату ЄС і згадав, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року.

"І ви завжди були першим, хто втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення", – підкреслив Кулеба.

Він подякував Боррелю за "сміливе лідерство, історичний внесок і за те, що ви є моїм добрим другом".

Нагадаємо, Верховна рада 5 вересня звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ і призначила його першого заступника Андрія Сибігу.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з ексочільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

А в Держдепартаменті США раніше повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з Кулебою і те, як вони спільно виборювали системи протиповітряної оборони для України.