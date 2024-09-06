Новий глава МЗС України обрав партнера для перших телефонних переговорів

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перші телефонні переговори після призначення на посаду, яке затвердили напередодні.

Про це Сибіга написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Першим партнером Сибіги у телефонних переговорах став очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

"Сьогодні вранці я провів свою першу телефонну розмову як міністр закордонних справ України з моїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб підтвердити українсько-польське стратегічне партнерство і добросусідські відносини", – написав очільник українського МЗС.

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За його словами, "Україна і Польща мають спільного ворога і спільну мету – зберегти наші двосторонні зв'язки міцними". Він додав, що розмова відбувалась польською "на знак поваги".

"Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром привітати мого польського колегу в Києві. Я подякував Польщі за підтримку України, поінформував міністра Сікорського про ситуацію на фронті та наголосив на важливості подальшого зміцнення обороноздатності України", – додав Сибіга.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Коментуючи це призначення, у Польщі натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ.

Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.