У Польщі раді призначенню нового голови українського МЗС

У Польщі натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, якого Верховна рада призначила в четвер, 5 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму матеріалі про нового голову українського МЗС польське державне інформагентство РАР цитує "польське дипломатичне джерело", яке називає Сибігу "людиною, яка дотримується свого слова".

Те саме джерело додає, що Сибіга був серед тих українських політиків, які уможливили "дуже хорошу польсько-українську співпрацю" відразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Також РАР нагадує про роботу нинішнього міністра закордонних справ України в Польщі у 1998-2002 роках і той факт, що він добре володіє польською мовою.

Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся й колишній посол Польщі в Києві Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

"Дякую за Вашу особисту прихильність до розвитку польсько-українських відносин. Ми, ймовірно, зробимо набагато більше разом. Українці та українки у важкі часи російської агресії можуть розраховувати на польську підтримку та солідарність", – написав Коваль у X (Twitter).

Водночас у коментарях під цим дописом польські користувачі почали нагадувати про заяву Сибіги в розпал так званої зернової кризи між Україною та Польщею, коли той ще в статусі заступника глави Офісу президента відкинув закиди в недостатній вдячності Києва за польську допомогу.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.