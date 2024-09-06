Новый глава МИД Украины выбрал партнера для первых телефонных переговоров

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры после назначения на должность, которое утвердили накануне.

Об этом Сибига написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Первым партнером Сибиги в телефонных переговорах стал глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Сегодня утром я провел свой первый телефонный разговор как министр иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения", – написал глава украинского МИД.

Реклама:

По его словам, "Украина и Польша имеют общего врага и общую цель – сохранить наши двусторонние связи крепкими". Он добавил, что разговор проходил на польском "в знак уважения".

"Я с нетерпением жду возможности вскоре поздравить моего польского коллегу в Киеве. Я поблагодарил Польшу за поддержку Украины, проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте и подчеркнул важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины", – добавил Сибига.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Комментируя это назначение, в Польше намекнули на положительную оценку нового министра иностранных дел.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В апреле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.