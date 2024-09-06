У Латвії планують заборонити перебування в країні зареєстрованих у Білорусі авто

Сейм Латвії 5 вересня підтримав у першому читанні поправки до Закону "Про дорожній рух", які з 1 листопада цього року запроваджують заборону на перебування в Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Законопроєкту присвоєно терміновість – відповідно, він буде затверджений у двох, а не в трьох читаннях.

Поправки передбачають, що транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі, які зараз перебувають на території Латвії, мають бути вивезені або зареєстровані для участі в дорожньому русі в Латвії до 31 жовтня.

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Після встановленого терміну білоруські автомобілі зможуть в'їхати до Латвії тільки один раз для транзитного перетину території країни, заздалегідь подавши заявку через систему електронних послуг Дирекції безпеки дорожнього руху.

Міністерство юстиції пропонує включити в регулювання два винятки. Законопроєкт не стосуватиметься осіб з обмеженою рухливістю, які керують належними їм автомобілями, зареєстрованими в Білорусі, і в'їжджають до Латвії з метою відвідати родичів. Крім того, за рекомендацією Міністерства закордонних справ, автомобілі, зареєстровані в Білорусі, зможуть в'їхати до Латвії в особливих випадках, пов'язаних із безпекою. У таких випадках особам необхідно буде отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки для в'їзду на територію Латвії.

Планується, що в разі недотримання нового регулювання в Латвії може бути здійснена конфіскація зареєстрованих у Білорусі транспортних засобів на користь України.

Заплановані зміни до нормативних актів передбачають обов'язок власників автомобілів з білоруськими номерами, які в'їхали на територію Латвії, зареєструвати їх у Латвії у встановлені терміни, а також встановлюють відповідальність за недотримання цього обов'язку.

При цьому легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії не можуть в'їжджати ще з 16 липня.

Нагадаємо, з 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, заборонений.

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.