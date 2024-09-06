В Латвии планируют запретить пребывание в стране зарегистрированных в Беларуси авто

Сейм Латвии 5 сентября поддержал в первом чтении поправки к Закону "О дорожном движении", которые с 1 ноября этого года вводят запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Законопроекту присвоена срочность – соответственно, он будет утвержден в двух, а не в трех чтениях.

Поправки предусматривают, что транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, которые сейчас находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября.

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После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, предварительно подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.

Министерство юстиции предлагает включить в регулирование два исключения. Законопроект не будет касаться лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью посетить родственников. Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

Планируется, что в случае несоблюдения нового регулирования в Латвии может быть осуществлена конфискация зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в пользу Украины.

Запланированные изменения в нормативные акты предусматривают обязанность владельцев автомобилей с белорусскими номерами, въехавших на территорию Латвии, зарегистрировать их в Латвии в установленные сроки, а также устанавливают ответственность за несоблюдение этой обязанности.

При этом легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию не могут въезжать еще с 16 июля.

Напомним, с 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, запрещен.

Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами.