Косовські серби планують багатоденну блокаду прикордонних переходів до Косова

Президент Асоціації громадян Косовсько-Митровицького району Раша Роєвич оголосив, що сьогодні розпочнеться багатоденна блокада прикордонних переходів до Косова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kosovo Online.

Роєвич повідомив, що блокада буде організована місцевими об'єднаннями громадян з Косова і що будуть заблоковані чотири з п'яти переходів з боку центральної Сербії і Чорногорії.

За його словами, блокада триватиме "до тих пір, поки косовські поліцейські сили не будуть виведені з півночі Косова, а узурповані установи не будуть повернуті сербам".

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"Ми також вимагаємо, щоб KFPR, відповідно до мандату Резолюції 1244, взяли на себе контроль на півночі Косова", – сказав Роєвич.

За його словами, блокади триватимуть доти, доки не будуть виконані всі вимоги громадян.

"Ми заблокуємо переходи Брняк, Яриньє і Мердаре з боку центральної Сербії, і перехід Кула на дорозі Печ-Рожає з боку Чорногорії. Адміністративний пункт пропуску в Кончулі поки що не буде заблокований. Ми будемо пропускати тільки лікарняні автомобілі, а також всі інші транспортні засоби та пасажирів з сербськими документами. Якщо сербські документи не дійсні в Косові, то документи так званої Республіки Косово не можуть бути дійсними і в центральній Сербії", – сказав Роєвич, додавши, що в блокаді на кожному переході візьмуть участь щонайменше 400 осіб.

Заступник директора поліції Косова у Північному регіоні Ветон Елшані заявив, що після оголошення блокади не очікується загострення ситуації на пунктах пропуску.

Елшані підкреслив, що поліція Косова підготувала оперативний план на випадок будь-яких несподіванок.

"Ми віримо, що все буде добре, але радимо громадянам уникати цих прикордонних переходів після 18:00. Немає жодної можливості ескалації ситуації, якщо щось станеться, ми тут", – сказав Ельшані.

Минулого тижня спецпризначенці поліції частково визнаного Косова силоміць зайшли в будівлі, де розташовані так звані паралельні структури влади, в чотирьох муніципалітетах на півночі. Пізніше косовський міністр місцевого самоврядування Ельберт Краснічі заявив про закриття "паралельних" органів влади на півночі Косова.

Це сталось на тлі подальшого напруження у відносинах між Косовом і Сербією, яке зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Серед іншого, раніше влада Косова закрила щонайменше дев'ять відділень сербської пошти поблизу північного кордону, заборонила використання там сербського динара, а також активізувала відкриття мосту в Митровиці, що розділяє "сербську" та "албанську" частини міста.

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