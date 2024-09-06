Косовские сербы планируют многодневную блокаду пограничных переходов в Косове

Президент Ассоциации граждан Косовско-Митровицкого района Раша Роевич объявил, что сегодня начнется многодневная блокада пограничных переходов в Косове.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kosovo Online.

Роевич сообщил, что блокада будет организована местными объединениями граждан из Косова и что будут заблокированы четыре из пяти переходов со стороны центральной Сербии и Черногории.

По его словам, блокада будет продолжаться "до тех пор, пока косовские полицейские силы не будут выведены с севера Косова, а узурпированные учреждения не будут возвращены сербам".

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"Мы также требуем, чтобы KFPR, в соответствии с мандатом Резолюции 1244, взяли на себя контроль на севере Косова", – сказал Роевич.

По его словам, блокады будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все требования граждан.

"Мы заблокируем переходы Брняк, Яринье и Мердаре со стороны центральной Сербии, и переход Кула на дороге Печ-Рожае со стороны Черногории. Административный пункт пропуска в Кончуле пока что не будет заблокирован. Мы будем пропускать только больничные автомобили, а также все другие транспортные средства и пассажиров с сербскими документами. Если сербские документы не действительны в Косове, то документы так называемой Республики Косово не могут быть действительными и в центральной Сербии", – сказал Роевич, добавив, что в блокаде на каждом переходе примут участие не менее 400 человек.

Заместитель директора полиции Косова в Северном регионе Ветон Елшани заявил, что после объявления блокады не ожидается обострения ситуации на пунктах пропуска.

Елшани подчеркнул, что полиция Косова подготовила оперативный план на случай каких-либо неожиданностей.

"Мы верим, что все будет хорошо, но советуем гражданам избегать этих пограничных переходов после 18:00. Нет никакой возможности эскалации ситуации, если что-то произойдет, мы здесь", – сказал Эльшани.

На прошлой неделе спецназовцы полиции частично признанного Косова силой зашли в здания, где расположены так называемые параллельные структуры власти, в четырех муниципалитетах на севере. Позже косовский министр местного самоуправления Эльберт Красничи заявил о закрытии "параллельных" органов власти на севере Косова.

Это произошло на фоне дальнейшего напряжения в отношениях между Косовом и Сербией, которое сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Среди прочего, ранее власти Косова закрыли по меньшей мере девять отделений сербской почты вблизи северной границы, запретили использование там сербского динара, а также активизировали открытие моста в Митровице, разделяющего "сербскую" и "албанскую" части города.

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