Прокурор МУС: Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС об аресте главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Хан акцентировал, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС об аресте Путина, и заверил, что переговорный процесс на уровне суда ведется.

"Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – пояснил он.

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По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.

Однако, как он отметил, на тот момент у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была куча других обязанностей, поскольку незадолго до визита в Украину он только вступил в должность. Кроме того, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

5 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала Путина во время визита в страну.

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.