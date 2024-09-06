Ексміністерці часів Шірака й Саркозі оголосили вирок за конфлікт інтересів

Французьку ексміністерку Мішель Алліо-Марі засудили до 6 місяців умовного терміну за конфлікт інтересів більш як 10 років тому, коли вона обіймала неміністерську посаду.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Мішель Алліо-Марі обіймала посади міністерки оборони, внутрішніх справ, юстиції та закордонних справ у часи президентства Жака Шірака та Ніколя Саркозі.

Справа проти неї стосувалася періоду 2010-2012 року, коли Алліо-Марі була заступницею мера містечка у департаменті Атлантичні Піренеї. Ексміністерці висунули звинувачення у "незаконному інтересі".

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Йдеться про правопорушення, коли держслужбовець чи обраний посадовець має певний фінансовий інтерес у діяльності якогось підприємства чи якійсь операції і при цьому за посадою відповідальний за нагляд чи ті або інші рішення щодо нього.

Адвокати ексміністерки заявили, що будуть подавати апеляцію.

Також цього літа почали розслідування щодо дружини експрезидента Франції Саркозі.

А міністр культури Італії нещодавно визнав, що намагався працевлаштувати коханку в міністерстві.