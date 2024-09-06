Экс-министру времен Ширака и Саркози огласили приговор за конфликт интересов

Французского экс-министра Мишель Аллио-Мари приговорили к шести месяцам условного срока за конфликт интересов более 10 лет назад, когда она занимала неминистерскую должность.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мишель Аллио-Мари занимала должности министра обороны, внутренних дел, юстиции и иностранных дел во времена президентства Жака Ширака и Николя Саркози.

Дело против нее касалось периода 2010-2012 года, когда Аллио-Мари была заместителем мэра городка в департаменте Атлантические Пиренеи. Экс-министру выдвинули обвинения в "незаконном интересе".

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Речь идет о правонарушении, когда госслужащий или избранный чиновник имеет определенный финансовый интерес в деятельности какого-то предприятия или какой-то операции и при этом по должности ответственный за надзор или те или иные решения по нему.

Адвокаты экс-министра заявили, что будут подавать апелляцию.

Также этим летом начали расследование в отношении жены экс-президента Франции Саркози.

А министр культуры Италии недавно признал, что пытался трудоустроить любовницу в министерстве.