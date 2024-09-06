У Німеччині чоловік із мачете погрожував убити поліцейських, його затримали

Озброєний мачете і ножем 29-річний чоловік у німецькому місті Лінц, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, зайшов у поліцейський відділок та погрожував вбити поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Нападник уранці в п’ятницю, 6 вересня, увійшов до поліцейського відділку та погрожував убити поліцейських.

За повідомленням прокуратури міста Кобленц, спецпризначенці змогли затримати підозрюваного біля замкненого входу до дільниці. Чоловік – громадянин Албанії – неодноразово вигукував "Аллах Акбар".

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Початкове розслідування виявило ознаки ісламістської мотивації з боку обвинуваченого, додали в прокуратурі Кобленца. Під час обшуку в його квартирі виявили прапор терористичної організації "Ісламська держава", намальований на стіні.

За повідомленням управління поліції Кобленца, 29-річний чоловік отримав легкі поранення внаслідок застосування електрошокера. Співробітники поліції не постраждали.

У Німеччині вже якийсь час тривають дискусії стосовно посилення законів, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Раніше повідомляли, що у місті Зіген німецької землі Північний Рейн-Вестфалія жінка напала з ножем на пасажирів автобуса, який прямував на фестиваль.

Перед цим німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який, імовірно, погрожував перехожим на одній з вулиць, а потім спробував напасти на правоохоронців з двома ножами.