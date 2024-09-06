В Германии мужчина с мачете угрожал убить полицейских, его задержали

Вооруженный мачете и ножом 29-летний мужчина в немецком городе Линц, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, зашел в полицейский участок и угрожал убить полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Нападавший утром в пятницу, 6 сентября, вошел в полицейский участок и угрожал убить полицейских.

По сообщению прокуратуры города Кобленц, спецназовцы смогли задержать подозреваемого у запертого входа в участок. Мужчина – гражданин Албании – неоднократно выкрикивал "Аллах Акбар".

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Первоначальное расследование выявило признаки исламистской мотивации со стороны обвиняемого, добавили в прокуратуре Кобленца. Во время обыска в его квартире обнаружили флаг террористической организации "Исламское государство", нарисованный на стене.

По сообщению управления полиции Кобленца, 29-летний мужчина получил легкие ранения в результате применения электрошокера. Сотрудники полиции не пострадали.

В Германии уже некоторое время продолжаются дискуссии относительно ужесточения законов, регулирующих ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

Ранее сообщалось, что в городе Зиген немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия женщина напала с ножом на пассажиров автобуса, который направлялся на фестиваль.

Перед этим немецкие полицейские застрелили мужчину, который, вероятно, угрожал прохожим на одной из улиц, а затем попытался напасть на правоохранителей с двумя ножами.