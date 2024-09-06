Укр Рус Eng

Главы МИД Финляндии и Эстонии вместе провели первый разговор с Сибигой

Новости — Пятница, 6 сентября 2024, 16:49 — Мария Емец

Министры иностранных дел Финляндии и Эстонии вместе провели первый разговор с новоназначенным главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Валтонен отметила, что вместе с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной они позвонили Сибиге.

"Усиление Россией ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре вызывает обеспокоенность. Наша поддержка остается непоколебимой", – написала министр.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Первый разговор на новой должности он провел с главой польского МИД Радославом Сикорским.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласит Сибигу на следующее заседание Совета министров ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Эстония Сибига
Реклама: