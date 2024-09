Главы МИД Финляндии и Эстонии вместе провели первый разговор с Сибигой

Министры иностранных дел Финляндии и Эстонии вместе провели первый разговор с новоназначенным главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Валтонен отметила, что вместе с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной они позвонили Сибиге.

Together with my colleague Margus @Tsahkna from Estonia, we called our newly appointed Ukrainian colleague FM @andrii_sybiha. Russia‘s intensified attacks against cities and civilian infrastructure are of significant concern. Our support for Ukraine is unwavering. 🇫🇮🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/OzO3vmRg2W

