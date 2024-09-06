Боррель запросить нового очільника МЗС Сибігу на наступне засідання Ради міністрів ЄС

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв запросити на Раду глав МЗС наступника ексочільника українського відомства Дмитра Кулеби – Андрія Сибігу.

Про це Боррель заявив у коментарі для "Суспільного", передає "Європейська правда".

Європосадовець схвально відгукнувся про нового главу МЗС України та акцентував, що він досвідчений дипломат.

"Я знаю його. Він має глибоке розуміння тематики, і я впевнений, що він буде надійним та ефективним дипломатичним керівником", – наголосив Боррель.

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Як зазначено, Андрія Сибігу запросять на наступне засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Також топдипломат ЄС підкреслив, що Кулеба був "чудовим міністром закордонних справ" у розпалі найгіршої агресивної війни в Європі з часів Другої світової.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Коментуючи це призначення, у Польщі натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ.

6 вересня новопризначений очільник МЗС провів перші телефонні переговори зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.