Словения меняет кандидата в еврокомиссары после призыва номинировать женщин

Кандидат в еврокомиссары от Словении Томаж Весел решил снять свою кандидатуру на фоне призыва председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен номинировать больше женщин для работы в исполнительном органе ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает словенский портал Delo.

Премьер-министр Роберт Голоб в пятницу принял Весела, который сообщил, что "снимает свою кандидатуру из-за разногласий во взглядах на будущий состав Еврокомиссии, которые возникли в результате разговора между ним и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен".

Весел поблагодарил премьера Словении за доверие и пожелал стране "получить хороший и влиятельный портфель" в Еврокомиссии.

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В свою очередь Голоб уже провел переговоры с партнерами по коалиции "для осуществления дальнейших шагов в назначении нового еврокомиссара". Решение должны принять до начала следующей недели, чтобы успеть с процедурой назначения Еврокомиссии.

Одной из кандидаток, которую Словения может номинировать в еврокомиссары, называют бывшую дипломатку Марту Кос, связанную с партией премьер-министра.

Ранее Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, чтобы они номинировали женщин в следующий состав Еврокомиссии, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины.

После этого Румыния согласилась заменить предложенного ею кандидата-мужчину на женщину.