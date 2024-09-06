Іспанія приєдналася до ще двох коаліцій спроможностей у рамках "Рамштайну"

Іспанія під час засідання "Рамштайну" оголосила про приєднання до ще двох коаліцій із забезпечення оборонних спроможностей для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

У комюніке відомства повідомили, що Роблес затвердила приєднання Іспанії до "ІТ-коаліції", у якій лідерську роль відіграють Естонія та Люксембург, а також "морської" коаліції, яку очолюють Норвегія та Британія.

Також міністерка оголосила, що Іспанія передає Україні повну батарею cистеми ППО HAWK, з шістьома пусковими установками.

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Пентагон розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України, анонсованого під час 24-го "Рамштайну".