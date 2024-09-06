Испания присоединилась к еще двум коалициям возможностей в рамках "Рамштайн"

Испания во время заседания "Рамштайн" объявила о присоединении к еще двум коалициям по обеспечению оборонных возможностей для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

В коммюнике ведомства сообщили, что Роблес утвердила присоединение Испании к "ИТ-коалиции", в которой лидерскую роль играют Эстония и Люксембург, а также "морской" коалиции, которую возглавляют Норвегия и Великобритания.

Также министр объявила, что Испания передает Украине полную батарею системы ПВО HAWK, с шестью пусковыми установками.

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Германия на заседании объявила о предоставлении еще 12 артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000.

Пентагон также раскрыл содержимое нового пакета военной помощи для Украины, анонсированного во время 24-го "Рамштайна".