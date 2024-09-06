40% французов положительно оценивают назначение нового премьера

Большинство граждан Франции считают, что президент Эмманюэль Макрон не учел результатов парламентских выборов, приняв решение назначить премьер-министром консерватора Мишеля Барнье.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос Elabe для телеканала BFMTV.

Среди прочего, 74% респондентов считают, что Макрон не принял во внимание результаты парламентских выборов, причем это мнение разделяет большинство или подавляющее большинство избирателей всех партий.

55% опрошенных также согласились с заявлением лидера ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона о том, что президент "официально проигнорировал результат парламентских выборов" и что "у французского народа украли выборы".

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В то же время 40% французов считают назначение Мишеля Барнье положительным для страны, и только 29% – отрицательным. Остальные 31% не определился с ответом.

Лишь каждый второй француз (52%) считает, что новый премьер Франции сможет сформировать "правительство, которое объединит людей" и будет способен идти на компромиссы с различными политическими группировками для принятия решений и законов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

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