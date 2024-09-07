США схвалили продаж ракет Нідерландам на понад $690 млн

Державний департамент схвалив рішення про продаж уряду Нідерландів ракет класу "повітря – повітря" AIM-9X Sidewinder Block II і супутнього обладнання на суму 691 мільйон доларів.

Про це повідомило Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, інформує "Європейська правда".

Агентство вже надало необхідні сертифікати, що повідомляють Конгрес про можливий продаж.

Уряд Нідерландів запросив закупівлю 246 ракет і супутнього обладнання. Загальна кошторисна вартість програми становить 691 мільйон доларів.

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"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і завдань національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у повідомленні.

Продаж підвищить здатність Нідерландів протистояти поточним і майбутнім загрозам і поліпшить оперативну сумісність зі США та іншими членами НАТО, додали в Агентстві.

Нещодавно Держдеп США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Нідерландів нових і модернізованих пускових установок Patriot M903 та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 224 мільйони доларів.

Перед тим США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.