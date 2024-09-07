США одобрили продажу ракет Нидерландам на более чем $690 млн

Государственный департамент одобрил решение о продаже правительству Нидерландов ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму 691 миллион долларов.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, информирует "Европейская правда".

Агентство уже предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс о возможной продаже.

Правительство Нидерландов запросило закупку 246 ракет и спутникового оборудования. Общая сметная стоимость программы составляет 691 миллион долларов.

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"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.

Продажа повысит способность Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам и улучшит оперативную совместимость с США и другими членами НАТО, добавили в Агентстве.

Ранее Госдеп принял решение о возможной продаже правительству Нидерландов новых и модернизированных пусковых установок Patriot M903 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 224 миллиона долларов.

Перед тем США одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны.