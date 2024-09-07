Президент Німеччини закликає до міжпартійного компромісу щодо міграції
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав у суботу до готовності до компромісу всіх учасників міжпартійних переговорів щодо міграції, які відбудуться наступного тижня, на тлі все більш напруженої атмосфери в країні.
Заяву Штайнмаєра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що стежить за консультаціями між урядом канцлера Олафа Шольца і консервативною опозицією в очікуванні спільного розуміння між ними.
"Я переконаний, що саме партії демократичного центру повинні знайти відповіді на питання, які викликають занепокоєння у багатьох людей", – сказав Штайнмаєр, додавши, що необхідні спільні міжпартійні зусилля.
Раніше Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина в цілому буде прагнути знайти рішення проблеми нелегальної міграції.
"Ми повинні докласти всіх, дійсно всіх зусиль, щоб реалізувати правила щодо обмеження доступу, які вже існують, і ті, які ми зараз створюємо додатково", – сказав він.
Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.
Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.
30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.