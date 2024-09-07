Президент Німеччини закликає до міжпартійного компромісу щодо міграції

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав у суботу до готовності до компромісу всіх учасників міжпартійних переговорів щодо міграції, які відбудуться наступного тижня, на тлі все більш напруженої атмосфери в країні.

Заяву Штайнмаєра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що стежить за консультаціями між урядом канцлера Олафа Шольца і консервативною опозицією в очікуванні спільного розуміння між ними.

"Я переконаний, що саме партії демократичного центру повинні знайти відповіді на питання, які викликають занепокоєння у багатьох людей", – сказав Штайнмаєр, додавши, що необхідні спільні міжпартійні зусилля.

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Раніше Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина в цілому буде прагнути знайти рішення проблеми нелегальної міграції.

"Ми повинні докласти всіх, дійсно всіх зусиль, щоб реалізувати правила щодо обмеження доступу, які вже існують, і ті, які ми зараз створюємо додатково", – сказав він.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.