Президент Германии призывает к межпартийному компромиссу по миграции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал в субботу к готовности к компромиссу всех участников межпартийных переговоров по миграции, которые состоятся на следующей неделе, на фоне все более напряженной атмосферы в стране.

Заявление Штайнмайера приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что следит за консультациями между правительством канцлера Олафа Шольца и консервативной оппозицией в ожидании общего понимания между ними.

"Я убежден, что именно партии демократического центра должны найти ответы на вопросы, которые вызывают беспокойство у многих людей", – сказал Штайнмайер, добавив, что необходимы совместные межпартийные усилия.

Реклама:

Ранее Штайнмайер пообещал, что Германия в целом будет стремиться найти решение проблемы нелегальной миграции.

"Мы должны приложить все, действительно все усилия, чтобы реализовать правила по ограничению доступа, которые уже существуют, и те, которые мы сейчас создаем дополнительно", – сказал он.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.

30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.