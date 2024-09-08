Украина выразила протест из-за показа фильма россиянки об оккупантах на фестивале в Венеции

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник осудил показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой на Венецианском кинофестивале и призвал его организаторов не допускать российской пропаганды.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовало посольство Украины в Италии.

Украинский посол отмечает, что Киев "поразило решение жюри кинофестиваля" в Венеции выбрать для показа фильм "Русские на войне", который считает "неуместным и оскорбительным для украинского народа".

"Русские на войне" – это фильм сочувствия к агрессору с параллельным обесцениванием жертв агрессора, несмотря на тысячи потерянных украинских жизней и миллионы искалеченных россиянами", – подчеркнул дипломат.

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Мельник отметил, что лента "является позорным примером орвелловского манипулирования правдой", напомнив, что она игнорирует активные боевые действия в Украине с 2014 года, а ее показ особенно неуместен, учитывая трагедии в Полтаве, Львове и Одессе, когда от российских ударов погибли десятки жителей.

"Главная героиня фильма режиссер Трофимова, которая имеет историю личного сотрудничества с известным российским пропагандистским каналом Russia Today, действительно должна вызывать большое беспокойство у европейского культурного сообщества", – подчеркнул он.

Посол обратился к организаторам Венецианского кинофестиваля с просьбой "осудить использование искусства для пропаганды и не допустить участия фильмов, которые открыто пропагандируют войну России против Украины и отбеливают преступления кремлевского режима".

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.

Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на тамошнем международном кинофестивале.