Ле Пен пропонує Макрону вийти з глухого політичного кута через референдум

Де-факто лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен закликала президента Емманюеля Макрона провести референдум із ключових для суспільства питань, аби знайти шлях для їхнього вирішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Під час виступу в місті Енен-Бомон на півночі Франції Ле Пен закликала Макрона провести референдум з таких ключових питань, як імміграція, охорона здоров'я та безпека, щоб дати французам можливість прямо висловити свою думку щодо них.

"Національне об'єднання" беззастережно підтримає будь-який підхід, спрямований на те, щоб дати людям можливість приймати рішення безпосередньо. Сам Емманюель Макрон у створеному ним хаосі має важелі, щоб зберегти нашу демократію", – вважає вона.

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Ультраправа політикиня також згадала про призначення нового прем’єра Франції Мішеля Барньє та запевнила, що буде стежити за кожним його кроком.

"Якщо в найближчі тижні про французів знову забудуть або до них погано ставитимуться, ми без вагань засудимо уряд", – додала Ле Пен, зазначивши, що очікує нових дострокових парламентських виборів "протягом року".

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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