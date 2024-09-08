Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум

Де-факто лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала президента Эмманюэля Макрона провести референдум по ключевым для общества вопросам, чтобы найти путь для их решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Во время выступления в городе Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен призвала Макрона провести референдум по таким ключевым вопросам, как иммиграция, здравоохранение и безопасность, чтобы дать французам возможность прямо выразить свое мнение по ним.

"Национальное объединение" безоговорочно поддержит любой подход, направленный на то, чтобы дать людям возможность принимать решения напрямую. Сам Эмманюэль Макрон в созданном им хаосе имеет рычаги, чтобы сохранить нашу демократию", – считает она.

Реклама:

Ультраправая политик также вспомнила о назначении нового премьера Франции Мишеля Барнье и заверила, что будет следить за каждым его шагом.

"Если в ближайшие недели о французах снова забудут или к ним будут плохо относиться, мы без колебаний осудим правительство", – добавила Ле Пен, отметив, что ожидает новых досрочных парламентских выборов „в течение года".

Напомним, Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

Читайте также: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону: рассказываем о новом премьере Франции Мишеле Барнье.