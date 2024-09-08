Канцлер Німеччини проти голосування за вотум довіри своєму уряду

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що не бачить потреби в голосуванні за вотум довіри федеральному уряду, який він очолює.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, вотум недовіри – "це дещо опозиційна ідея", про яку говорять ледь не кожні три тижні.

"Уряд має більшість, щоб здійснити завдання, які стоять на кону. Ми ухвалили дуже далекосяжні рішення і продовжимо це робити, наприклад, коли йдеться про те, аби робити все можливе для підтримки України", – підкреслив він.

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Водночас канцлер ФРН визнав, що останні результати виборів "також пов’язані з тим, що деякі громадяни не погоджуються з нашою підтримкою України", але додав, що вважає: "так чинити правильно, і Україна може на це розраховувати".

Нагадаємо, одне з останніх опитувань показало, що рівень задоволеності урядовою коаліцією в Німеччині опустився до 16% – найнижчого показника з початку її роботи наприкінці 2021 року.

У разі, якби вибори до Бундестагу відбулись найближчої неділі, соціал-демократи Шольца могли б здобути 15% голосів, "Зелені" – лише 11%, що є їхнім найнижчим результатом з квітня 2018 року, а Вільна демократична партія з 4% узагалі б не пройшла до Бундестагу.

Попри це, Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію до перемоги на виборах у вересні 2025-го.