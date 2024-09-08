Канцлер Германии против голосования за вотум доверия своему правительству

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не видит необходимости в голосовании за вотум доверия федеральному правительству, которое он возглавляет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, вотум недоверия – "это несколько оппозиционная идея", о которой говорят чуть ли не каждые три недели.

"Правительство имеет большинство, чтобы осуществить задачи, которые стоят на кону. Мы приняли очень далеко идущие решения и продолжим это делать, например, когда речь идет о том, чтобы делать все возможное для поддержки Украины", – подчеркнул он.

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В то же время канцлер ФРГ признал, что последние результаты выборов "также связаны с тем, что некоторые граждане не согласны с нашей поддержкой Украины", но добавил, что считает: "так поступать правильно, и Украина может на это рассчитывать".

Напомним, один из последних опросов показал, что уровень удовлетворенности правительственной коалицией в Германии опустился до 16% – самого низкого показателя с начала ее работы в конце 2021 года.

В случае, если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, социал-демократы Шольца могли бы получить 15% голосов, "Зеленые" – только 11%, что является их самым низким результатом с апреля 2018 года, а Свободная демократическая партия с 4% вообще бы не прошла в Бундестаг.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.