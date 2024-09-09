У Палаті представників підготували звіт з критикою Байдена за хаотичний вихід з Афганістану

Палата представників США має опублікувати довгоочікувану доповідь щодо виходу з Афганістану, зміст якої вже відомий і містить жорстку критику на адресу адміністрації Байдена.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Звіт, публікацію якого очікують 9 вересня і з яким вже ознайомились журналісти, є результатом трирічного розслідування у Палаті представників на чолі з республіканцем Майклом Макколом, який очолює комітет із закордонних справ.

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У доповіді будуть висновки про те, що відповідальні за процес надто пізно віддали розпорядження про евакуацію невійськових, і про провал комунікації між міністерствами та відповідальними особами в Афганістані.

"Довіра до США на міжнародній арені зазнала серйозного удару після того, як ми покинули союзників в Афганістані на розправу "Талібану" – той самий народ Афганістану, який ми обіцяли захищати… Моральна шкода американським ветеранам і тим, хто ще залишається на службі, залишається плямою на спадку цієї адміністрації", – заявили у звіті.

Нагадування про вихід з Афганістану почастішали через наближення президентських виборів, кампанія Трампа починає використовувати цю тему на свою користь, а сам Трамп у промовах звинувачував особисто Байдена і Гарріс за смерті в аеропорту Кабула внаслідок теракту під час евакуації, коли там скупчилися тисячі людей.

Водночас у Демократичній партії заявляють, що те, як закінчилося перебування США в Афганістані, можна вважати "заслугою" Дональда Трампа, оскільки саме він започаткував процес виведення військ. Серед республіканців у відповідь заявляють, що Байден з приходом на посаду міг або розвернути процес, або не допустити ігнорування "Талібаном" умов угоди.

За увесь час перебування США і союзників в Афганістані після введення військ у відповідь на влаштований "Аль-Каїдою" теракт 11 вересня там побували у місіях близько 800 тисяч американських військових.

За ці роки загинули 2238 американських військовослужбовців і близько 21 тисячі отримали поранення.

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