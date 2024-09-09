В Палате представителей подготовили отчет с критикой Байдена за хаотичный выход из Афганистана

Палата представителей США должна опубликовать долгожданный доклад по выходу из Афганистана, содержание которого уже известно и содержит жесткую критику в адрес администрации Байдена.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Отчет, публикацию которого ожидают 9 сентября и с которым уже ознакомились журналисты, является результатом трехлетнего расследования в Палате представителей во главе с республиканцем Майклом Макколом, который возглавляет комитет по иностранным делам.

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В докладе будут выводы о том, что ответственные за процесс слишком поздно отдали распоряжения об эвакуации невоенных и о провале коммуникации между министерствами и ответственными лицами в Афганистане.

"Доверие к США на международной арене подверглось серьезному удару после того, как мы бросили союзников в Афганистане на расправу "Талибана" – тот самый народ Афганистана, который мы обещали защищать... Моральный ущерб американским ветеранам и тем, кто еще остается на службе, остается пятном на наследии этой администрации", – заявили в отчете.

Напоминания о выходе из Афганистана участились из-за приближения президентских выборов, кампания Трампа начинает использовать эту тему в свою пользу, а сам Трамп в речах обвинял лично Байдена и Харрис за смерти в аэропорту Кабула в результате теракта во время эвакуации, когда там скопились тысячи людей.

В то же время в Демократической партии заявляют, что то, как закончилось пребывание США в Афганистане, можно считать "заслугой" Дональда Трампа, поскольку именно он начал процесс вывода войск. Среди республиканцев в ответ заявляют, что Байден с приходом на должность мог либо развернуть процесс, либо не допустить игнорирования "Талибаном" условий соглашения.

За все время пребывания США и союзников в Афганистане после ввода войск в ответ на устроенный "Аль-Каидой" теракт 11 сентября там побывали в миссиях около 800 тысяч американских военных.

За эти годы погибли 2238 американских военнослужащих и около 21 тысячи получили ранения.

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