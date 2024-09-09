Майже 70% румунів не вважають, що школа готує дітей до реального життя

Більшість румунів вважають, що традиційна шкільна освіта не готує дітей до реального життя.

Як повідомляє Digi24, такими виявились результати опитування, проведеного агентством Reveal Marketing Research перед початком навчального року, який у Румунії стартує 9 вересня.

Лише 34% опитаних вважають, що традиційна шкільна система освіти готує дітей до реального життя. Позитивних відповідей дещо більше у сільській місцевості (39%), тоді як у містах це 32%.

28% опитаних батьків серйозно розглядають переведення дитини до іншої школи, і ще 10% допускають, що невдовзі будуть змінювати навчальний заклад.

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Головними причинами переведення дітей до інших шкіл є невдоволеність якістю освіти (38%), переїзди (24%) або конфлікти з вчителями чи цькування з боку однокласників (17% і 15%).

Найпершими критеріями для вибору нової школи є якість освіти та репутація закладу.

Цього року румунських школярів чекають кілька новацій, спрямованих на покращення якості освіти. Серед іншого, це заборона використання мобільних телефонів під час уроків, поява "карцерів" для тих, хто систематично зриває уроки, та пониження оцінки за поведінку за регулярні прогули без поважної причини.

Заборону мобільних телефонів у школах в тому чи іншому форматі цього року ініціювали не лише у Румунії, а й кількох інших країнах Європи.

Опитування у Франції перед навчальним роком засвідчило, що, на думку більшості батьків і викладачів, рівень знань у школі деградує.