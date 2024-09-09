Почти 70% румын не считают, что школа готовит детей к реальной жизни

Большинство румын считают, что традиционное школьное образование не готовит детей к реальной жизни.

Как сообщает Digi24, такими оказались результаты опроса, проведенного агентством Reveal Marketing Research перед началом учебного года, который в Румынии стартует 9 сентября.

Только 34% опрошенных считают, что традиционная школьная система образования готовит детей к реальной жизни. Положительных ответов несколько больше в сельской местности (39%), тогда как в городах это 32%.

28% опрошенных родителей серьезно рассматривают перевод ребенка в другую школу, и еще 10% допускают, что вскоре будут менять учебное заведение.

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Главными причинами перевода детей в другие школы являются недовольство качеством образования (38%), переезды (24%) или конфликты с учителями или травля со стороны одноклассников (17% и 15%).

Первыми критериями для выбора новой школы является качество образования и репутация заведения.

В этом году румынских школьников ждут несколько новаций, направленных на улучшение качества образования. Среди прочего, это запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, появление "карцеров" для тех, кто систематически срывает уроки, и понижение оценки за поведение за регулярные прогулы без уважительной причины.

Опрос во Франции перед учебным годом показал, что, по мнению большинства родителей и преподавателей, уровень знаний в школе деградирует.