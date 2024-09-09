У Польщі зупинили вантажівку з Німеччини, що ввезла змішані відходи замість алюмінію

У польській митниці заявили про перехоплення вантажу нелегальних відходів, які ввезли до Польщі з Німеччини з неправдивими документами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час рутинних перевірок на автостраді А4 біля Глівіце митники зупинили вантажівку з польською реєстрацією, що прямувала з Німеччини.

Виявилося, що вміст вантажу відрізнявся від вказаного у документах: окрім відходів алюмінію там були змішані відходи – фольга, різний пластик і дерево.

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"Водій не мав належних документів для перевезення цих відходів, і перевізник не отримував дозволу від Головного інспекторату з захисту довкілля на імпорт до Польщі", – заявили у митниці.

За незаконне ввезення відходів до Польщі загрожує штраф у розмірі 42 тисячі злотих (понад 445 тисяч гривень).

Після завершення усіх процедур вантаж повернуть назад у Німеччину.

Раніше цього року у Польщі перехопили понад 300 тонн незаконно ввезених відходів з Балтії.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Польща заявила, що подає на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.