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У Польщі зупинили вантажівку з Німеччини, що ввезла змішані відходи замість алюмінію

Новини — Понеділок, 9 вересня 2024, 12:35 — Марія Ємець

У польській митниці заявили про перехоплення вантажу нелегальних відходів, які ввезли до Польщі з Німеччини з неправдивими документами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час рутинних перевірок на автостраді А4 біля Глівіце митники зупинили вантажівку з польською реєстрацією, що прямувала з Німеччини.

 

Виявилося, що вміст вантажу відрізнявся від вказаного у документах: окрім відходів алюмінію там були змішані відходи – фольга, різний пластик і дерево. 

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"Водій не мав належних документів для перевезення цих відходів, і перевізник не отримував дозволу від Головного інспекторату з захисту довкілля на імпорт до Польщі", – заявили у митниці.

За незаконне ввезення відходів до Польщі загрожує штраф у розмірі 42 тисячі злотих (понад 445 тисяч гривень). 

Після завершення усіх процедур вантаж повернуть назад у Німеччину. 

Раніше цього року у Польщі перехопили понад 300 тонн незаконно ввезених відходів з Балтії.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Польща заявила, що подає на Німеччину до Суду ЄС через незаконне ввезення відходів.

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Польща Німеччина
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