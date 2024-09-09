В Польше остановили грузовик из Германии, который ввез смешанные отходы вместо алюминия

В польской таможне заявили о перехвате груза нелегальных отходов, которые ввезли в Польшу из Германии с ложными документами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время рутинных проверок на автостраде А4 возле Гливице таможенники остановили грузовик с польской регистрацией, следовавший из Германии.

Оказалось, что содержимое груза отличалось от указанного в документах: кроме отходов алюминия там были смешанные отходы – фольга, различный пластик и дерево.

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"Водитель не имел надлежащих документов для перевозки этих отходов, и перевозчик не получал разрешения от Главного инспектората по защите окружающей среды на импорт в Польшу", – заявили в таможне.

За незаконный ввоз отходов в Польшу грозит штраф в размере 42 тысячи злотых (более 445 тысяч гривен).

После завершения всех процедур груз вернут обратно в Германию.

Ранее в этом году в Польше перехватили более 300 тонн незаконно ввезенных отходов из Балтии.

Напомним, в ноябре 2023 года Польша заявила, что подает на Германию в Суд ЕС из-за незаконного ввоза отходов.