В Клайпеде расследуют появление буквы "Z" на нескольких объектах

В литовском портовом городе Клайпеда неизвестные расписали несколько объектов символом российской агрессии в Украине – буквой "Z".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным Департамента полиции, сообщения о появлении пророссийского символа поступили между 9:00 и 15:00 в субботу.

Буквой "Z" были разрисованы три автомобиля, входные двери и стена нескольких домов, окна аптеки, билборды, а также церковный колокол.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

Российская армия начала использовать букву "Z" как свой символ в 2022 году, когда начала широкомасштабное вторжение в Украину.

В Литве демонстрация символов войны России в Украине, таких как буквы "Z" и "V", а также георгиевская лента, запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф.

Также в Литве с мая 2023 года действует запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.