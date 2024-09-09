Німецька поліція допитала понад 100 свідків теракту в Мюнхені

Німецька поліція, яка розслідує ймовірну спробу теракту біля ізраїльського консульства в Мюнхені, опитала вже близько 100 свідків.

Про це повідомив у понеділок речник поліції, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Спеціальна поліцейська комісія, яка розслідує напад, поки що не знайшла жодних доказів на підтримку робочої гіпотези про те, що 18-річний стрілець керувався мотивами ісламізму або антисемітизму, заявив речник Державного управління кримінальної поліції Баварії (BLKA).

Близько 100 офіцерів, які розслідують напад, сподіваються отримати більше інформації з аналізу мобільного телефону підозрюваного з Австрії.

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Пристрій, очевидно, був пошкоджений під час перестрілки з поліцією, але до нього можна було отримати доступ. Однак речник BLKA заявив, що поки що неясно, скільки даних ще можна відновити.

Стрілець був убитий під час перестрілки з поліцією.

За даними поліції, 18-річний підозрюваний здійснив дев'ять пострілів зі швейцарського військового карабіна в центрі Мюнхена в четвер, в тому числі в генеральне консульство Ізраїлю і розташований неподалік Мюнхенський центр документації з історії націонал-соціалізму.

Мюнхенські слідчі вважають, що стрілянина була частиною спланованої терористичної атаки, частково через розташування поблизу консульства, а також тому, що вона сталася в річницю теракту на олімпіаді 1972 року, влаштованого палестинськими бойовиками.

Висновки австрійської поліції вказують на те, що 18-річний хлопець міг бути радикально налаштований ісламістами.